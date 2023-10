Salta la panchina di serie A | addio ad un passo | pronto il sostituto

(Di martedì 10 ottobre 2023) Secondo quanto riportato da Daniele Longo unadiA starebbe perre:il. Dopo l’esonero di Zanetti all’Empoli ecco pronta un’altra drastica decisione di una società nei confronti del proprio allenatore. Dopo 8 giornate di campionato, infatti, la società non può essere soddisfatta dell’operato perchè prendere in considerazione ciò che è stato raggiunto lo scorso anno sarebbe un grave errore. Stiamo parlando della Salernitana e di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, infatti, sarebbe ad undall’esonero dopo prestazioni tutt’altro che convincenti. La squadra campana dopo un avvio positivo con il pari trovato a Roma grazie alla doppietta di Antonio Candreva si è imbattuta in un trend negativo che ha fatto scivolare la squadra in una posizione molto ...

L' Augsburg , società militante in Bundesliga, ha esonerato il proprio tecnico Enrico Maassen . Ad annunciarlo lo stesso club, due giorni dopo la sconfitta in casa contro il promosso Darmstadt (2 - 1)...Michele Mignani che lo scorso anno arrivò a un minuto dalla promozione in Serie A. Paga i ... In Calabria ha vissuto la sua ultima esperienza innella stagione 2021/22 in B: arrivò a ...

UFFICIALE: Salta una panchina in Bundesliga, l'Augsburg ha esonerato Maassen TUTTO mercato WEB

UFFICIALE Bundesliga, salta la prima panchina: l'Augsburg esonera ... Sportitalia

Questa volta l'esonero tocca a Mister Colombo come riporta una nota ufficiale della società. Per il Potenza fatale la sconfitta di Avellino: ...Serie B dopo Bari anche il Lecco ha deciso di cambiare guida tecnica andando a mettere fine al matrimonio con Luciano Foschi, l'allenatore della promozione in ...