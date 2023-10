Salmone | i segreti per pulirlo e sfilettarlo bene e velocemente

Leggi su dilei

(Di martedì 10 ottobre 2023) Quando imparerai come pulire il, lo amerai sempre di più! Ilè un pesce che non può mancare nella nostra dieta, ricco com’è di proprietàfiche per l’organismo e col suo gusto delicato e avvolgente. Però, per ricavare al meglio tutte le sue qualità, è importante prepararlo nel modo giusto.prima della cottura è fondamentale per esaltare sapore e leggerezza. Non è difficile. Con pochi e semplici gesti potrai liberarlo da impurità e batteri, dandogli una lucentezza che stupirà il tuo palato. Ripulito con cura diventerà una candida tela pronta ad accogliere ogni spezia o salsa sfiziosa. Quando compri unintero devi eliminare pelle, lische e interiora. Fallo con minuzia e vedrai che, dopo, con la cottura, avrai un filetto morbido all’interno e croccante fuori. Tutti i ...