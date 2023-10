Salerno | notte in strada per stranieri | aiutati da Migrantes

Leggi su zon

(Di martedì 10 ottobre 2023) Unada incubo. Si può definire così quella appena passata dai giovani migranti approdati ieri acon la Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Questi ultimi erano rimasti destinatari di provvedimenti di espulsione. Provenienti dall’Egitto, dal Bangladesh e pare anche dalla Siria (Paese per cui, in realtà, sarebbero previsti piani di accoglienza), i migranti ieri sera sono stati mandati via dal centro di identificazione e smistamento di via Dei Carrari. Alcuni erano scalzi. Altri, invece, sono senza denaro e del tutto privi della conoscenza della lingua italiana. Poco prima, a, la Protezione Civile e la Croce Rossa avevano consegnato loro cibo e acqua. Dopo la consegna, i migranti erano lasciati fuori ai cancelli, al buio e soprattutto senza alcuna indicazione sul da farsi. Immediatamente sul posto, appresa la ...