Salerno | arrestato spacciatore di hashish

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 9 Ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo del posto (S.S. le iniziali). L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di. Lo stupefacente era suddiviso in panetti, per un peso complessivo di 3,5 chili nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 6500 euro in contanti. Tutto materiale che sarebbe servito alla formulazione e alla segmentazione, nonché all’organizzazione, della sostanza da vendere in giro. L’uomo diè ora detenuto a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Segui ZON.IT su Google News.

Un 50enne di Atena Lucana è statoe rinchiuso nel carcere di Potenza. L'uomo, infatti, è stato condannato ad una pena di 3 anni di reclusione con l'accusa di aver violato gli obblighi relativi all'assistenza dei suoi ...Tempo di Lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo del posto. L'è stato trovato in possesso di 38 involucri di crack per un ...

Salerno, scoperto con 3,5 chili di hashish e 6500 euro in contanti: arrestato SalernoToday

A spasso in moto, con il crack: arrestato uno spacciatore a Salerno Virgilio

I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo per spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, Salvatore Schiavone, è finito in manette in seguito ad una ...I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo del posto ...