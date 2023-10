Salernitana | UFFICIALE | Inzaghi in | Sousa out

(Di martedì 10 ottobre 2023) Cambio di panchina in casa: Pauloè costretto ad abbandonare la nave, dove salpa, invece, Filippo. La notizia era già ampiamente preannunciata, ma ora è, di fatto,, come comunicato dallo stesso club granata. Fatale l’ultima sconfitta contro il Monza per 3-0., passo da retrocessione:per risalire Termina dopo solo L'articolo proviene da Il Difforme.

, come giocheranno i granata con Inzaghi in panchinaNel corso della sua carriera da allenatore, Filippo Inzaghi ha utilizzato diversi moduli, in particolar modo il 4 - 3 - 3, sistema di ...Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore della. Ecco il comunicatodella società granata Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore della. Ecco il comunicatodella società granata, con Paulo ...

UFFICIALE, Salernitana: esonerato Sousa, ecco Inzaghi Firenze Viola

UFFICIALE - La Salernitana riparte da Inzaghi: come giocheranno i granata con SuperPippo Fantacalcio ®

La Juventus è pronta all’assalto per un giocatore e per portarlo a Torino potrebbe seguire proprio la “formula Inter” seguendo l’esempio di Marotta. La Juventus dopo il… Leggi ...La Salernitana con una nota sul proprio sito, ha comunicato ufficialmente l' esonero di Paulo Sousa . Decisiva per la panchina del tecnico portoghese l'ultima sconfitta esterna con il Monza per 3 - 0.