Salernitana esonera Paulo Sousa | Filippo Inzaghi nuovo allenatore

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lal'e affida la squadra, penultima in Serie A con 3 punti in 8 giornate, a. Il club ha annunciato "di aver sollevato dall'incarico didella Prima Squadra il Sig.. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera", rende noto il club che ha poi annunciato "di aver raggiunto l'accordo con il Sig.e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra".

