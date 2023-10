Salento | messe a dimora nel parco della conoscenza 842 piante Monteroni di Lecce

(Di martedì 10 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del: Più alberi nelgrazie a un progetto che vuole far avanzare le conoscenze sulle produzioni agricole in agroforestry e sensibilizzare i giovani sui temi dell’agroecologia esostenibilità. Un gesto concreto per incrementare il patrimonio arboreo del territorio salentino, con la messa adi 842fra specie arboree (Leccio, Quercia Spinosa, Quercia Vallonea e Sughera) e arbustive autoctone del: si tratta del “”, nuova area verde dedicata alla comunità degli Alumni (i laureati e le laureate) dell’Università del, inaugurato ieri su un terreno di circa due ettari dell’Azienda agricola sperimentale ...

Salento: messe a dimora nel parco della conoscenza 842 piante Noi Notizie

La diga del Pappadai e il sistema Irrigazione Salento saranno ... Regione Puglia

La Fondazione Sylva è un ente del terzo settore nato per contrastare il degrado ambientale che ha colpito il Salento per l’epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa e si occupa di rigenerazione ...NOCIGLIA - Bruno Puce ha scoperto la Mountain bike in tarda età e da allora la sua vita è cambiata, in meglio. Oggi, a quasi 82 anni, è un esempio per tutti. Difficile dare un'età a Bruno Puce. E non ...