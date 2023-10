Sala e Gualtieri grotteschi | perché la bandiera della pace è pura ipocrisia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 ottobre 2023) Non ci crederete, ma è tutto vero: a Palazzo Marino (Milano) si litiga pure per esporre ladi Israele insieme a quella. Una polemica che, in queste ultime ore, ha contagiato anche il comune di Roma, che nella notte ha deciso di illuminare il Campidoglio coi colori bianco-azzuro ed arcobaleno. Ma andiamo con ordine. Nella giornata di ieri, una mozione presentata dalla Lega ha chiesto di esporre davanti al palazzo del capoluogo lombardo ladi Israele, a cui è seguito l’emendamento del capogruppo del Partito democratico, Filippo Barberis, che richiedeva l’affiancamento, sotto l’approvazione del sindaco Giuseppe. Una questione che ha trattenuto il consiglio milanese per tutto il ...