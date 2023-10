Sacchi è cambiato | ora parla bene perfino di Allegri | sentite che dice - Top News

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo aver fatto retromarcia su Inzaghi e sull'Inter Arrigoriesce aanche di Massimiliano, con cui in passato ha avuto spesso aspri scontri. L'ex ct sulla Gazzetta cancella (almeno per ora) screzi, polemiche e critiche per un gioco troppo basato sulle individualità e poco europeo e scrive

Dopo aver fatto retromarcia su Inzaghi e sull'Inter Arrigoriesce a parlar bene anche di Massimiliano Allegri , con cui in passato ha avuto spesso aspri scontri. L'ex ct sulla Gazzetta cancella (almeno per ora) screzi, polemiche e critiche per un gioco ...La Penna ha negato un penalty al Napoli per intervento sospetto di Martinez Quarta su Osimhen (ma l'esito del match con la Fiorentina non sarebbe), mentre è corretta la decisione di...

Sacchi cambia idea su Inzaghi e l'Inter: Simone stratega, la sua ... Fanpage.it

Sacchi non cambia idea: 'Milan quasi perfetto come ai tempi d'oro, i ... Calciomercato.com

Sacchi su Gazzetta parla della Juventus: dopo una stagione particolarmente turbolenta e un mercato che non portato grandi nomi nella ha rosa di Allegri, la Juve si ...Questi i titoli riguardanti i temi di casa Fiorentina presenti nei quotidiani in edicola oggi, martedì 10 ottobre 2023: Gazzetta dello Sport: "Sacchi: "Fiorentina, difesa alta ...