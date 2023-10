Ryder Cup 2023 | numeri record per il golf a Roma!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un totale di 271.191 spettatori, per una media di 45.198 al giorno nei sei (di cui solamente tre di gara) che hanno caratterizzato l’evento. LaCup, disputata nel quadrante di Guidonia-Montecelio di Roma, ha superato ogni aspettativa, facendo registrare il tutto esaurito al Marco Simone& Country Club dove, dal 26 settembre al 1° ottobre, è andato in scena uno show senza precedenti che si è concluso con il trionfo del Team Europe, capace di sconfiggere per 16,5 a 11,5 il formidabile Team USA. Un’onda lunga, quella della terza manifestazione sportiva più impattante del mondo, che ha travolto positivamente tutta la città di Roma: oltre 620 milioni di telespettatori in più di 190 Paesi, 270.000 presenze solo a Roma, 100.000 passaggi in tre giorni sulla Metro B. Ma non finisce qui: a esultare sono stati anche gli ...