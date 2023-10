(Di martedì 10 ottobre 2023) Un tribunale russo ha respinto il ricorso delEvan Gershkovich contro la sua detenzione per spionaggio. A pronunciare la sentenza il giudice della Corte della Città di Mosca, ...

Un tribunale russo ha respinto il ricorso del giornalista americano Evan Gershkovich contro la sua detenzione per spionaggio. A pronunciare la sentenza il giudice della Corte della Città di Mosca, ...Kirill Serebrennikov Titolo Originale ena ajkovskogo Nazione, Francia Anno Produzione 2022 Genere Drammatico Biografico Durata 143' Interpreti Alëna ...e la giovane donna viene. ...

Russia, respinta richiesta scarcerazione del giornalista americano ilmessaggero.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il gruppo russo “Killnet ... la Repubblica

Mosca, 10 ott. (askanews) - Un tribunale russo ha respinto il ricorso del giornalista americano Evan Gershkovich contro la sua detenzione per spionaggio. A pronunciare la sentenza il giudice della Cor ...Il tribunale Lefortovo di Mosca ha confermato il prolungamento della detenzione preventiva almeno fino al 30 novembre per il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich, in carcere ...