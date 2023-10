Romina Power furibonda | “C’è un’intervista spacciata per mia Abbiate rispetto del virgolettato” Ecco cosa è accaduto

(Di martedì 10 ottobre 2023) “C’èper mia su una rivista“, tuonasul suo profilo Instagram. Il riferimento è al settimanale “DiPiù“: “Vorrei consigliare alla giornalista, la prossima volta che usa ildi assicurarsi che siano le mie parole e non un insieme di cose che ho detto in tv e del pensiero della giornalista stessa.del“, ha continuato la cantante che ha rilanciato l’immagine del giornale protestando via social. “A settantadue anni sono andata a trovare la Madonna di Medjugorje”, titola il settimanale edito da Urbano Cairo e diretto da Osvaldo Orlandini. “Il commovente pellegrinaggio dellanel santuario della Bosnia Erzegovina dove si prega la Vergine Maria apparsa ai ...

'È stato incredibile': cosìha definito il suo viaggio a Medjugorje , il paese della Bosnia Erzegovina dove dal 1981 alcuni credenti dicono di vedere la Madonna. Oggi è meta di fedeli da tutto il mondo. La cantante ...... la sta trasformando in Kim Kardashian di Antonella RossiCarrisiè incinta: "In passato ho abortito, non volevo essere una madre single" di Antonella Rossi

Al Bano e il matrimonio finito con Romina Power, la rivelazione a Verissimo: «Accusano Loredana Lecciso ma non ilgazzettino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Romina Power è una donna di fede. E lo ha dimostrato raggiungendo Medjugorje, salendo sul monte Podbrdo, aiutata da alcuni volontari che l'hanno trasportata per un tratto anche in ...