Roma | Mourinho prepara addio | ‘prove’ di divorzio | cosa ha detto

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Josél'alla. L'allenatore portoghese, per la seconda volta in pochi giorni, parla del proprio futuro ipotizzando ilal termine della stagione. "Se resto oltre il 2024? Non lo so. Prima di Budapest", dove laha perso la finale di Europa League a maggio, "ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all'Olimpico, l'ho promesso anche con i gesti che ho fatto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua", diceal microfono di Sky Sport nel programma 'Federico Buffa Talks'. "Esiste il mourinhismo? Anche l'anti-mourinhismo. Specialmente a, ci sono entrambe le fazioni. Il mourinhismo lo conoscono le persone che sannoho fatto. L'anti-mourinhismo ...