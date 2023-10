Roma | Mourinho | “Il Mourinhismo esiste | ma l’anti-Mourinhismo vende di più”

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Se resto oltre il 2024? Non lo so. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all’Olimpico, l’ho promesso anche con i gesti che ho fatto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua”. Queste le parole di Josétratte dall’estratto dalla seconda parte della puntata di ‘Federico Buffa Talks’. Quando gli chiedono seilrisponde: “Anche. Illo conoscono le persone che sanno cosa ho fatto.è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui lanon vinceva una coppa e non aveva alcun tipo di successo europeo. Si divertono in ...

...- social e giornalistica - e con il preoccupante dato che vedeva lanon vittoriosa in trasferta ormai da 6 mesi, quando si impose per 1 - 0 in casa del Torino. Gli uomini dihanno ...ha definito il ragazzo giallorosso un ' cane malato '. Un soprannome sicuramente benevolo quello affiliato dallo special one ma che descrive al meglio quella che asi chiamerebbe la '...

Parte atletica, tattica e mentalità: così dopo il ko di Genova lo Special One ha risollevato i suoi e dato un segnale importante al club ...Blog Calciomercato.com: Non poteva chiudersi meglio la settimana per la Roma, 7 giorni che hanno portato in dote 3 vittorie su 3, ma soprattutto serenità, questa sconosciuta ...