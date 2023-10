Roma | maxi operazione a Tor Bella Monaca | 27 arresti

(Di martedì 10 ottobre 2023), 10 ott. (Adnkronos) - Sono 27 gli, di cui 24 in carcere e 3 ai domiciliari, eseguiti nell'ambito dell'dei carabinieri e della polizia di Stato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia dicon il procuratore capo Francesco Lo Voi e la procuratrice aggiunta Ilaria Calò. Le accuse a vario titolo, vanno dall'associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, lesioni aggravate dal metodo mafioso e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso per fatti avvenuti nel quartiere di Tor. All'esecuzione hanno proceduto, da una parte, la Squadra Mobile di, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile ...

L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di... nell'ambito dell'inchiesta che ha riguardato, durante l'emergenza Covid, unacommessa di mascherine cinesi. L'inchiesta sullo scandalo mascherine Una misura cautelare adottata dal Gip di, ...

Roma, maxi bitz antidroga a Tor Bella Monaca Adnkronos

Roma, maxi operazione antidroga a Tor Bella Monaca La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Sono 27 (24 in carcere e 3 ai domiciliari) le misure cautelari emesse dal gip di Roma nell'indagine della Dda che ha portato oggi ad una maxioperazione a Tor Bella Monaca di ca ...Dalle prime ore di questa mattina è in corso a Roma una vasta operazione della Polizia di Stato, con numerosi arresti e perquisizioni, che colpisce i vertici del traffico di stupefacenti in zona Tor B ...