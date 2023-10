Roma | il riscatto di Lukaku sulla scia di Batistuta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Romeluè rinato alla: nelle prime 8 partite in giallorosso è già a quota 7 gol: soloha fatto meglio Dopo un’estate di dubbi e critiche Romeluallaha girato pagina e a suon di gol si è caricato i giallorossi sulle spalle. I numeri dell’ex Inter parlano chiaro: in 8 presenze ha già messo a segno 7 reti. Il Corriere dello Sport ha messo in campo un paragone pesante per Big Rom, ovvero: l’argentino è l’unico ad aver avuto un impatto migliore al suo arrivo in giallorosso con 8 gol in 6 partite nell’anno dello scudetto.