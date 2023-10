Roma | bambino di 5 anni inizia a suonare il pianoforte all' aeroporto di Fiumicino | quello che succede dopo lascia sbalorditi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 10 ottobre 2023), all'diaccade l'impensabile: undi soli 5tutti stupefatti per il suo incredibile modo diil piano. Ecco il video Gli aeroporti sono spesso dei luoghi affollati e frenetici, dove i viaggiatori si trovano in attesa di voli, passando il tempo tra le procedure di sicurezza, gli annunci e le chiamate per l'imbarco. Tuttavia, molti posti del genere offrono molto più di quanto si possa immaginare, rendendo la sosta un'esperienza più piacevole e rilassante. Uno degli aspetti più sorprendenti è la presenza di unaperto al pubblico presente, ad esempio, anche all'di, a. Ilin un ...