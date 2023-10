Rivoluzione stadi in Italia | offerte di lavoro e 5 miliardi sul PIL

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 ottobre 2023) Si è tornati a parlare in maniera insistente di nuoviin, tra ristrutturazioni e realizzazioni ex novo. Non è una novità che il nostro Paese abbia bisogno di strutture adeguate, considerando le condizioni in cui versano svariati impianti. Su questo fronte, però, il tema burocratico è sempre particolarmente limitante. Basti pensare alla lunga trattativa tra la Roma e il Comune per riuscire a ottenere i necessari permessi. Lo stesso dicasi del confronto a distanza, spesso molto colorito, tra De Laurentiis e l’allora sindaco di Napoli per la gestione del San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Qualcosa però si sta muovendo, eccome. Lo sottolinea uno studio operato da OpenEconomics, che evidenzia un totale di 14 nuoviin fase di progettazione. Si stima una spesa di 2.878di euro, che potrebbe ...