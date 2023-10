Rivoluzione a Cerenova | il Cotral fermerà a via Sergio Angelucci Esulta il Comitato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 ottobre 2023) Cerveteri – Una vera e propriaè pronta a partire a: ilentrerà nel cuore della frazione, ea via. Obiettivo: non lasciare soli e abbandonati i pendolari, costretti ogni giorno a fare avanti-indietro con Civitavecchia, con uno sguardo importante verso la loro sicurezza. Ad annunciarlo è lo stessodi quartiere che, in un comunicato, non nasconde la propria gioia e soddisfazione: “Dalla nascita delcittadini die Campo di Mare, il 17 luglio 2023, sono pervenute una quantità enorme di segnalazioni da parte degli abitanti. Le segnalazioni – si legge ancora – sono state di varia natura, ma come abbiamo potuto appurare tante raccontavano un problema grave di ...