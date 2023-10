Rivolta social contro Mentana | ma perché il suo pubblico si sta rivoltando contro il Direttore ?

Non è un periodo roseo quello che sta attraversando la showgirl Belén , fresca di ennesima rottura con Stefano De Martino. La presenza sui social non è più quella di un tempo. I fan si sono preoccupati perché, oltre a foto di sponsorizzazioni sul ...

Anche quando condivide un contenutosu Hamas e contro il "contestualizzare" casi come l'assalto a Israele, chi lo segue insorge nei commenti. Ma cosa succede al 'Direttore' di Andrea Muratore ...... un 'richiamo alla legge', per alcuni post suiin 'sostegno alla lotta del popolo ... Una delle frasi incriminate è stataproprio agli studenti: 'Se arrivate ancora in ritardo, vi faccio ...

Belén rompe il silenzio sui social: la frase sembra rivolta a chi le va contro Il Fatto Quotidiano

Linus subisce la rivolta scatenata dai tifosi della Juventus: non ... Fanpage.it

“Io ad esempio non sono sui social, perché ritengo che così sia più prudente per i magistrati. Se avessi un ruolo nel consiglio superiore della magistratura, consiglierei loro di non avere profili ...Canopy è un nuovo social network di tipo lavorativo creato da un ex-dipendente di TikTok che si propone come uno spazio pensato appositamente per content creator ovvero creatori di contenuti online. L ...