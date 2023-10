Rivettatrici | cosa sono e a cosa servono

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Una rivettatrice è un utensile che consente di posizionare i rivetti. Con il termine rivettatrice ci si riferisce spesso a pinze di tipo manuale, adatte a posizionare rivetti a strappo. In realtà in commercio esistono diverse tipologie di, che permettono di inserire in un materiale qualsiasi tipo di rivetto o esclusivamente specifiche tipologie, come ad esempio i rivetti strutturali o quelli filettati. Per gli amanti del bricolage la problematica sostanzialmente non esiste, perché nella maggior parte dei casi si usano rivetti a strappo; i professionisti invece tendono ad avere a disposizione più tipi di rivettatrice, o modelli con la possibilità di modificare il puntale nel momento in cui si cambia tipologia di rivetto. Per avere un’idea della vasta gamma di prodotti di questo tipo, si può visitare la pagina ...