Ritrovato grazie alla segnalazione di una runner l’uomo scomparso ieri a Fondi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 La Questura di Latina ha recentemente affrontato una delicata operazione di ricerca per rintracciare un uomo di 72 anni affetto da gravi patologie fisiche e psichiche. La scomparsa improvvisa delha gettato nello sconforto i suoi congiunti e ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle autorità. Attivazione del Protocollo per le Persone Scomparse Dopo ladella scomparsa, le autorità hanno attivato immediatamente il protocollo dedicato alle persone scomparse. Le operazioni di ricerca sono state estese ae ai comuni circostanti per massimizzare le possibilità di ritrovareil più presto possibile. Mobilitazione di Risorse L’intero Commissariato di Polizia diè stato coinvolto nelle ricerche. Alcuni poliziotti, ...

... in queste ultime settimane si èsempre ad avere un costo superiore agli 800 euro su ... inoltre si può anche sfruttare il pagamento a ratea Cofidis. Questa condizione garantirà la ......nella Pompei precristiana, come in abbazie e castelli. Ad inventare il primo cruciverba, ... la cui storia, partita con l'ingegner Sisini non si è mai interrotta, soprattuttoall'...

SCOMPARSO ANZIANO A FONDI: L'UOMO È STATO RITROVATO ... Latina Tu

Guardate com'è stata ritrovata questa DeLorean originale Motor1 Italia

1' di lettura Ancona 10/10/2023 - Gli agenti, con le sirene spiegate, aprivano la strada nel traffico all'uomo che poteva raggiungere l'ospedale salesi attraversando velocemente il traffico dell'ora d ...1' di lettura 10/10/2023 - La Polizia di Stato ha posto in sequestro più di un chilogrammo di polvere da sparo, rinvenuta alcuni giorni or sono in via Bachelet, in località Lido Tre archi di Fermo. In ...