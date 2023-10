RISULTATI | Stardom Nagoya Golden Fight – Kinshachi Miracle 09 10 2023

Leggi su zonawrestling

Lunedì 9 Ottobre – Aichi (Japan) Pre-Show Six Way MatchAmi Sourei batte Hanan, Lady C, Miyu Amasaki, Ruaka e Yuna Mizumori (6:28) High Speed Title MatchMei Seira batte Saki Kashima (c) (6:28) e diventa Nuova Campionessa!!! Saori Anou batte AZM (8:38) UWF Rules MatchSyuri batte Mina Shirakawa per KO (10:45) Artist OfTitle MatchDonna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai & Thekla) (c) battono Maika, Megan Bayne & Suzu Suzuki (5:37) e mantengono i Titoli Wonder OfTitle MatchMIRAI (c) batte Momo Watanabe (15:32) e mantiene il Titolo