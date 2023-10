“Rischio attentati anche in Italia” L’allarme di Giorgia Meloni | quali sono i potenziali obiettivi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo la recente esplosione del conflitto in Medio Orienteha deciso di lanciare un segnale. Così il Presidente del Consiglio ha visitato la Sinagoga di Roma per mostrare alla comunità ebraica, profondamente scossa in queste ore, la solidarietà del governono. La premier avrebbe dovuto partecipare alle celebrazioni per i 70 anni di Eni, ma all’ultimo momento ha cambiato programma. Troppo grave quello che sta accadendo tra Palestina e Israele. Al momento, dopo 4 giorni di guerra, i mortiquasi 1600.ha lanciatodichiarando chel’potrebbe essere l’obiettivo di “atti criminali come quelli di Hamas”. Specialmente nelle vicinanze di sinagoghe, scuole e centri della comunità ...