Riforma Pensioni | ‘quota 103’ e ‘quota 41 per tutti’ nel 2024? Arriva una doccia fredda

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le misure relative allesono ormai state definite per il pacchetto che sarà finanziato tramite la prossima legge di Bilancio. In questi ultimi giorni prima dell’inserimento dei provvedimenti nella LDB, vi è spazio per valutare ulteriori interventi in materiastica. Il testo della manovra verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri il prossimo lunedì, 16 ottobre. Saranno a disposizione circa 22 miliardi di euro, di cui 14 provenienti dall’ultima Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef), mentre il restante importo sarà recuperato attraverso tagli alla spesa pubblica. Tuttavia, solamente una parte limitata di tali risorse verrà destinata alle. L’impressione è che non ci saranno significative innovazioni nel campo previdenziale, con il governo che prevede interventi modesti ...