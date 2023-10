Riccardo Magrini | “Mi aspetto qualcosa da alcuni italiani | mi piace Marcellusi Su Milan e Tiberi…”

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Archiviato il Giro di Lombardia 2023, ne abbiamo approfittato per parlarne con la voce tecnica di Eurosport,: “E’ stato un bel Lombardia, c’era tanta attesa per questo scontro tra titani con Evenepoel, Roglic e Pogacar. Non sono state disattese le aspettative, trovando sul percorso anche altri corridori che si sono distinti, come Vlasov e Bagioli. E’ stato bello e divertente commentare la ‘Classica delle foglie morte’, che chiude una grande stagione. E’ stata una corsa combattuta soprattutto sul Ganda, che era il punto focale del percorso. Pogacar ha vinto poi in un modo diverso rispetto alle sue capacità, andando via in discesa“. Andrea Bagioli 1° al Gran Piemonte e 2° al Lombardia: l’Italia ha trovato il corridore da Classiche che cercava? Cosa è scattato dentro di lui e cosa pensi possa fare alla Lidl-Trek dal 2024? “Adesso serve la ...