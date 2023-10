Report Raitre | La Russa | “Vergogna | calunniatori schifosi”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ignazio Lacontro. Il presidente del Senato si scaglia contro la trasmissione diandata in onda domenica. "Hanno ripreso la tomba di mio padre e come hanno fatto a entrare nella cappella lo devo ancora capire, che è chiusa a chiave" e "accusandolo di aver chiesto i voti a un bandito di Caltanissetta per avere i voti per Forza Italia, mio padre piuttosto si sparava pur di non chiedere i voti per Forza Italia… se c'era una cosa del genere ti pare che la magistratura almeno un fascicoletto non lo aprisse, che non lo interrogasse, che non gli facesse un avviso di garanzia? Nulla di tutto questo:!", dice Laospite di 'E' sempre Cartabianca' su Rete 4. "Quando parlano di mio padre mi arrabbio, è la ...