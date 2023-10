Red Canzian confessa | “Ecco perché non amo i selfie”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 ottobre 2023) TREVISO – “Tolgono qualsiasi valore umano all’incontro e diventano un mezzo utile solo ad ottenere un ricordo (molto spesso sfocato e con le facce tagliate a metà) che rimane comunque solo estetico… pensate invece a come sarebbe bello dirci due parole”. Così Reda proposito dei, che ammette di non amare particolarmente. “Non so mai il nome di chi mi chiede un– aggiunge – non ci si presenta più… la cosa importante è solo la foto…volete un ruolo così marginale, privo di identità? Certo, capisco che una foto con una persona a te cara fa piacere, ma non può essere l’unico motivo “vitale” dell’incontro”. Poi Red precisa: “Ci sono persone che ci seguono da anni e che sono diventate nostre amiche proprioquando ci vedono hanno un rapporto rilassato: si preoccupano di come ...