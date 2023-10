Reati | una denuncia su tre è per furto Oltre 4 500 le frodi informatiche

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 10 ottobre 2023) IL REPORT. Le statistiche del «Sole 24 Ore»: Bergamo al 48° posto su 106 province, con 35.247 denunce, duemila in più rispetto all’anno prima. Ma sale al 14° per le percosse. Consistenti (anche se in calo) le truffe: 12te ogni giorno. Crescono invece i «delitti informatici»: 537. Ben 237 le estorsioni, solo tre gli episodi di usura.