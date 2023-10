Razzi su Israele anche dalla Siria Biden attacca Hamas | È come l' Isis

Curiosità: Il razzo Qassam (in arabo , arukh al-Qassam; anche Kassam) è un rudimentale razzo in acciaio, lungo circa 70 cm e pieno di esplosivo, prodotto da Hamas. Tali ordigni, che non hanno bisogno di strutture particolari per essere lanciati, sono privi di qualsiasi sistema di guida e sono facilmente trasportabili nel luogo di lancio. Nel corso di sette anni di conflitto, dal 2000 al 2007, questi ordigni hanno provocato 10 vittime.