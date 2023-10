Razzi e armi da Pyongyang | il filo invisibile dietro le forniture ad Hamas

" La quantità di addestramento, logistica, comunicazione, personale enecessarie fornisce un'...su Ashkelon dopo l'ultimatum di Hamas " Lasciate la città entro due ore. Vi abbiamo avvertiti "...10 ott 16:52 Tv Hezbollah: lanci didal sud del Libano Alcunisono stati lanciati dal sud del Libano verso Israele. Lo riferisce la tv Al Manar di Hezbollah. 10 ott 16:50 Israele colpisce ...

Gaza sotto attacco. Razzi su Ashkelon da Hamas. Onu: assedio ... RaiNews

Strage di bambini nel Kibbutz. Ashkelon, razzi dopo l'ultimatum di ... Avvenire

Tra il 2013 e il 2022 le aziende italiane hanno venduto a Israele armamenti per un valore pari a quasi 120 milioni di euro: in media circa 12 milioni di euro all’anno, con un andamento altalenante nel ...Razzi su Ashkelon dopo l'ultimatum di Hamas "Lasciate la città ... per eliminare la minaccia su Israele". Armi ai civili israeliani Il ministro della Sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir ha ...