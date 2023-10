Raw 09 10 2023 Fallout from Fastlane

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 ottobre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal CHI Health Center di Omaha, Nebraska. Lo show inizia con Seth Rollins che dà il suo benvenuto ai fan, poi dice che aShinsuke Nakamura lo ha portato ai suoi limiti nel Last Man Standing Match ma ha comunque difeso il suo titolo. Una volta tornato nel backstage l’adrenalina è finita e la schiena ha dato i suoi fastidi. Diventare e essere World Heavyweight Champion è uno dei più grandi onori della sua carriera, ma come ha detto combatterà con tutti. Poi viene interrotto da Drew McIntyre, Seth gli chiede se sia lì per la festa, poi se sia lì per il fatto di volere un incontro per il suo World Heavyweight Title. Drew conferma e gli lancia la sfida per Crown Jewel. Il campione accetta. Quindi appena Drew lascia il ring, Damian Priest che appare dal nulla attacca Seth. Lo scozzese sullo ...