Ragazzina di 12 anni fuma una sigaretta elettronica e finisce in coma con lesioni ad un polmone L’esperto | “Ecco i rischi del fumo negli adolescenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Era una domenica sera, mia figlia si stava preparando per andare a letto e a un certo punto ci ha detto che non si sentiva bene. Ha iniziato a tossire, ma poiché ha l’asma, abbiamo attribuito il fatto al cambiamento delle temperature”. Inizia così il racconto della mamma di una bambina di 12di Belfast finita infarmacologico dopo avere svapato. Evidentemente i genitori non si erano accorti di questa azione della figlia, tanto è vero che il giorno dopo le sue condizioni sono peggiorate e i genitori hanno deciso di portarla in ospedale. “Il medico mi ha mostrato una radiografia dei polmoni di mia figlia e mi ha spiegato che uno era gravemente ferito”, continua il racconto della madre, “l’altro era sovraccarico e aveva peggiorato l’asma. Inoltre, aveva anche un’infezione”. La situazione si aggrava e i medici decidono di trasportare la ...