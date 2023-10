Rabiot | «La Serie A è in ripresa È un campionato che attira buoni giocatori da ogni dove»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 ottobre 2023) Adrienè stato intervistato da Rmc Sport nel ritiro della nazionale francese in occasione della soste per le partite di qualificazione a Euro2024. Tra gli argomenti trattati dal centrocampista della Juventus, la sua esperienza in azzurro, il suo rapporto con Deschamps e il suo ruolo nel club e nella selezione: «Finora le qualificazioni sono state un viaggio perfetto, c’è qualità, c’è serenità. Giocando una partita dopo l’altra, segnando e non subendo. Abbiamo fiducia a tutti i livelli. C’è questa libertà di giocare più tranquillamente, senza preoccupazioni. In squadra ci sonodi qualità». La Francia ha segnato 11 gol e ne ha subiti zero in partite: «In Italia, quando diciamo che abbiamo una buona difesa, vinciamo le partite. Meglio difendiamo, meglio attacchiamo. Non è necessariamente vero il contrario. Vincere una partita e avere la ...