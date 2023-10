Rabiot | «Che sfida per lo Scudetto! Inter | Milan | Juventus | Napoli…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulla grande competitività della Serie A. Il centrocampista francese dellacita anche l'LOTTA ? Adrien, a RMC, parla del campionato italiano: «È un campionato che attira buoni giocatori da ogni parte. Abbiamo l', il, la, le due romane, l'Atalanta, ilSono squadre che lottano per i primi quattro posti e per la Champions League. È unaconquistare lo scudetto. Sono felice di crescere lì, perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più mi metto in gioco».