Questi non sono jet militari rubati da Hamas a Israele

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’8 ottobre 2023 su TikTok è stato pubblicato un video che ritrae un jet militare trasportato da una bisarca, un autocarro per il trasporto di auto e altri mezzi, lungo una strada trafficata da auto. Nel filmato compare anche un testo in sovraimpressione che recita: «Gli F-16 israelianidanell’ attacco messo in atto stanotte». Il riferimento è al massiccio attacco lanciato il 7 ottobre 2023 da, organizzazione estremista palestinese che governa la striscia di Gaza, contro. L’escalation militare si inserisce nello storico conflitto politico, armato e sociale trae Palestina. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La notizia cheabbia rubato aerei di combattimento F-16 all’esercito israelieano è ...

'L'elemento caratteristico che ha marcato70 anni di storia è la capacità di Eni di ...è stata una sfida facile, dobbiamo ricordarlo, perché in moltiguardavano di buon occhio l'idea che ...Per chi è impegnato in politica,vi è spazio per atti di questo tipo, nemmeno se fatti per ... Incasi, però, Fratelli d'Italia è inflessibile e chi sbaglia va immediatamente fermato. Sarà ...

Questi non sono alti ufficiali israeliani catturati da Hamas Facta

Israele prepara l'attacco. Onu: assedio totale viola diritto internazionale - Hamas: "Tutti i palestinesi si uniscano alla battaglia" - Hamas: "Tutti i palestinesi si uniscano alla battaglia" RaiNews

Se stavi pensando di acquistare dei nuovi pantaloni approfittane subito. Abbiamo selezionato per te 5 modelli a prezzi irresistibili.Secondo gli ultimi dati del 2022, in Italia ci sono 4 milioni di persone che soffrono di disturbi di salute mentale e il nostro Paese si colloca all'ultimo posto in Europa per il livello di benessere ...