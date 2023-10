“Questa ve la faccio vedere” Elisabetta Gregoraci | la foto del figlio Nathan spiazza i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Momento nostalgia” perche pubblica unadiFalco da piccolo sulla poltrona durante un viaggio in aereo.Falco è nato dalla storia d’amore tra la showgirl e l’imprenditore piemontese nel 2010. I due si sono separati nel dicembre del 2017, ma per il bene delhanno sempre mantenuto un rapporto di stima e amicizia e infatti non è raro che i tre trascorrano insieme molto tempo, visto che tutti abitano nel principato di Monaco. Oltre al post,ha pubblicato due, una in cui si vedeFalco e una sua, entrambi da piccoli. La somiglianza tra mamma èè impressionante e infatti i commenti sono stati tantissimi. Entrambi mori e ...