Quattro mozioni separate su Israele e poi tutti votano (quasi) tutto. C'è Beckett a Montecitorio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 10 ottobre 2023) Giornata surreale in parlamento. Maggioranza e opposizioni non trovano un compromesso sulla guerra, ma poi per evitare brutte figure sia vicenda le. Col risultato che i singoli partiti - da FdI fino alla Sinistra - possono rimarcare i distinguo e insieme sbandierare l’unità. Da chiamare la neuro