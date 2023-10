Quando si gioca la Supercoppa Italiana? Cambia la data | evento slittato | il nuovo calendario

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) La nuova, che comprenderà una Final Four, ha le proprie date. La competizione si giocherà infatti dal 21 al 25 gennaio 2024 a Gedda in Arabia Saudita, e dunque non più dal 4 all’8 gennaio. Le due semifinali si giocheranno il 21 e il 22 e la finale il 25. Are, così, saranno dunque anche le date della 19esima e 21esima giornata di Serie A e di due turni di Coppa Italia. Ricordiamo che dall’edizione che verrà, ad affrontarsi, saranno le prime due classificate nel campionato 2022/2023 più entrambe le finaliste della Coppa Italia. Dunque attualmente si tratta di Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter. C’è però un ma emerso nelle ultime ore. Napoli e Fiorentina con queste nuove date, potrebbero decidere di ritirarsi dalla competizione. Alla base, per le due società, dovrebbero esserci problemi per i troppi impegni che ...