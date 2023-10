Quali sono le novità di Luciano Spalletti? I nomi nuovi dell’Italia | tra ingressi e innesti

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Italia si prepara per i due prossimi impegni nel percorso delleficazioni verso gli Europei di Germania 2024. Gli Azzurri, allenati dal commissario tecnico, dovranno vedersela contro Malta (sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola di Bari) e in casa dell’Inghilterra (martedì 17 ottobre allo stadio di Wembley). Due impegni, sei punti in palio di estrema importanza, in un girone che rimane complicato. Al comando del raggruppamento troviamo l’Inghilterra con 13 punti conquistati in 5 uscite, quindi a quota 7 troviamo Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, con la formazione del commissarioche, però, ha giocato un match in meno. A quota zero, il fanalino di coda Malta. Per la truppa azzurraarrivate le tanto attese convocazioni, con diverse ...