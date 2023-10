Qual è la formazione titolare dell’Italia contro Malta? Ballottaggi | durbi e certezze per le qualificazioni agli Europei

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Italia di Luciano Spalletti tra pochi giorni è pronta a ritornare in campo. Per l’esattezza, gli azzurri, calcheranno il terreno di gioco del San Nicola di Bari a partire dalle ore 20.45 di sabato 14 ottobre. La Nazionale dovrà infatti affrontarenell’invalido per leificazionidel 2024. La Selezione maltese, ultima in classifica a quota zero, resta comunque un avversario da non sottovalutare: non si possono lasciare punti indietro nel percorso. Il ct lo sa bene e nella conferenza di ieri ha parlato della voglia di mandare in campo siachel’Inghilterra tre giorni più tardi, lamigliore. “Grande autostima e poco rispetto dell’avversario ci rende presuntuosi, al contrario ...