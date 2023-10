Puglia | agricoltura | contrasto alla criminalità | usare gps ed elicotteri Coldiretti

Leggi su noinotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Montare i GPS sulle cisterne di olio extravergine in partenza dai frantoi,in volo per intensificare i controlli, sensibilizzare gli agricoltori circa l’importanza di denunciare anche in forma anonima per monitorare orari e luoghi maggiormente interessati dai fenomeni criminali e cabina di regia interforze anche con le altre Prefetture del territorio pugliese. E’ in sintesi quanto emerso nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, a cui ha partecipato il direttore di, Pietro Piccioni. “Nel periodo della raccolta delle olive, i predoni delle campagne fanno razzia di olive che come diamanti vanno sorvegliate di notte e scortate durante i ...