Psicologa Locati | ‘giovani con disagio mentale chiedano aiuto’

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Con l’evento di oggi vogliamo dire ai giovani che soffrono di disagi mentali, che non si devono sentire soli. Dobbiamo accettare che il ‘non stare bene’ sia qualcosa di assolutamente normale. Nel momento in cui questa condizione di malessere dovesse diventare patologica, i ragazzi devono avere la possibilità di condividere la loro esperienza e devono conoscere i canali attraverso i quali chiedere aiuto. Dobbiamo andare contro lo stigma che ancora affligge le malattie mentali al fine di favorire un atteggiamento di cura per se stessi, sia dal punto di vista della salute fisica che da quello della salute”. Così Valeriae psicoterapeuta, a margine dell’evento 'Socialized Minds, la salutegiovanile nell’era dei social’, organizzata da Janssen (Johnson & Johnson) e ...