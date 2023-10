Province | Mattarella | ' ripartire al più presto dopo transizione'

"Le norme attualmente in vigore, che disegnano strutture e ambiti delle, sono legate a una transizione interrotta e anche per questo, indipendentemente dai giudizi sul merito del percorso allora ipotizzato, giudizi che io non posso esprimere, crea...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a L'Aquila in occasione dell'Assemblea delle

**Province: Mattarella, 'esprimono varietà territori come previsto da Costituzione'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: **Province: Mattarella, 'ripartire al più presto dopo ... La Svolta

L'Aquila, 10 ott. (Adnkronos) - "Oggi, le Province sono chiamate a un importante appuntamento: l’attuazione del Pnrr. Si tratta di un’occasione storica per l’Italia, e lo è anche per l’Europa. La sua ...L'Aquila, 10 ott. (Adnkronos) - "Ogni giorno le istituzioni sono chiamate, attraverso l’efficacia dei loro interventi, a legittimarsi di fronte ai cittadini. È il tema della partecipazione democratica ...