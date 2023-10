Progetto orchestrale negli Istituti Superiori di Bergamo | Soundblast Orchestra Project

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Associazione Musicale Mente diapre le porte della suagiovanile agli studenti delle scuoledella città. Con una formazione composta da circa trenta giovani musicisti, di età compresa tra i 14 e i 26 anni, l’esegue un repertorio variegato e moderno che spazia dal blues al pop. L’Associazione dioffre ai giovani degliscolastici IIS C. Caniana, Liceo G. Falcone, Liceo F. Lussana, IISS E. Majorana, IIS M. Rigoni Stern e Liceo P. Sarpi, l’opportunità di partecipare gratuitamente a undici sessioni di proveli, ogni mercoledì sera, dall’18 ottobre al 20 dicembre, presso la sala prove dell’Oratorio di S. Colombano in Valtesse. Per l’edizione di quest’anno, la partecipazione è limitata alle seguenti sezioni ...