Progetto Biodiversi | in Calabria un centro di ricerca sugli oli essenziali

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un sistema integrato, costituito da aziende agricole, stabilimenti di trasformazione diversificati escientifica, orientato alla valorizzazione delle produzioni vegetali non solo come alimenti freschi o conservati, ma anche come principi attivi farmaceutici, cosmetici e nutraceutici. Un 'cluster' capace di valorizzare latà botanica, sperimentando l’utilizzo agricolo di nuove specie che la grande 'tavolozza microclimatica' dellaconsentirà di implementare. E' Goel, ildi Goel – Gruppo Cooperativo e ComunitàSud, finanziato da Fondazione Con Il Sud e da tanti altri partners. Goelintende candidarsi già da subito a diventare partner di imprese nazionali e internazionali farmaceutiche, ...