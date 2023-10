Private debt | arriva la frenata con aumento tassi Bce

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 ottobre 2023) Investimenti in calo del 7% e raccolta che segna un -23% rispetto al 2022. La fotografia scattata dalla ricerca di AIFI (Associazione Italiana delEquity, Venture Capital e), in collaborazione con CDP e Deloitte, mostra un mercato italiano delin sofferenza nel primo semestre 2023. Un risultato in linea con quello europeo e globale che non sorprende gli operatori. Le imprese si sono, infatti, trovate a operare in un contesto di rallentamento economico e didi interesse in crescita di riflesso alla politica restrittiva della BCE, che le ha portate a usare la cassa e non andare sul mercato per nuove operazioni. Raccolta vede settore pubblico avanti Nel primo semestre del 2023 la raccolta totale (di mercato e captive) si è attestata a 316 milioni di ...