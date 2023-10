Previsioni meteo | settimana di sole | si toccano i 34°

Leggi su zon

(Di martedì 10 ottobre 2023) Anticiclone africano con temperature che toccheranno i 34°: queste ledella. Le temperature estive non hanno intenzione di abbandonarci o non per questa. Le condizionisaranno stabili su tutta l’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi o nube bassa nelle prime ore del giorno, soprattutto in Liguria, sull’alta Toscana e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia la nuvolosità potrà essere più presente, soprattutto al mattino. Non mancheranno inoltre foschie o temporanei banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. E farà ancora caldo: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +33°C a Roma, Foggia, Guidonia, Velletri, Castel Gandolfo e Sora. Nel fine, però, la situazione dovrebbe cambiare. L’arrivo ...