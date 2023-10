Prete condannato con una multa di 7mila euro per gli abusi a 3 bambine | il caso in Spagna | «Deve andare in carcere»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un sacerdote accusato di aver abusato, tra il 2008 e il 2009, tredi 8 anni che frequentavano il catechismo in una parrocchia di Alella a Barcellona è statoa pagare unadi 7.572. Così ha deciso il Tribunale penale spagnolo di Mataró dimostrando che ilJosep BG ha approfittato delle lezioni finalizzate allo svolgimento della prima comunione per condurle individualmente in una stanza – con ilsto di recitare le preghiere che dovevano imparare a memoria – per poi abusare di loro senza consenso e consapevole della loro minore età. La Procura aveva chiesto una pena detentiva fino a 9 anni di reclusione. Come riporta El Mundo, il giudice gli ha applicato l’attenuante dei ritardi ingiustificati perché «sono trascorsi diversi anni dall’inizio delle ...