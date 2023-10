Pozzallo | il tragico destino di Fabio | trovato senza vita nella stessa zona dov’è morto il padre

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Per unscherzo delcome suoAngelo, che dieci anni fa era finito in un precipizio mentre riportava a valle un escavatore., il giovane stava trascorrendo una domenica pomeriggio con un amico sulla sua moto da trial sulle montagne tra Livo e Vercana quando è uscito di strada., grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti, sotto un pilone della A18, mistero sulla morte del 35enneValli. La moglie,serata di domenica, aveva dato l’allarme non vedendolo tornare a casa. La prima chiamata alle forze dell’ordine intorno alle 21 poi, dopo poco, sono scattate le ricerche che hanno coinvolto tutta ...

... a(Ragusa). A trovare il suo copro, oggi pomeriggio, è stato un passante. I carabinieri ... Oggi ilritrovamento del copro dell'uomo....e magistratura in seguito alla decisione di una giudice di Catania di non convalidare il trattenimento di tre tunisini nel centro di accoglienza di. Il suo bilancio, a 10 anni dal...

Scomparso da ieri, giovane motociclista trovato morto allo svincolo A18 a Pozzallo Giornale di Sicilia

Lo cercavano da ore perché di lui si erano perse le tracce, è stato ... CorrierediRagusa.it

Ha trovato la morte sull’autostrada A18 per Pozzallo vicino un pilone, Fabio Vita, 35enne, di Solarino, di cui non si avevano più notizie. A dare l’allarme un automobilista che si trovava in transito ...SOLARINO - È stato trovato cadavere Fabio Vita, il motociclista 35enne di Solarino, in provincia di Agrigento. Da domenica sera non si avevano più sue ...